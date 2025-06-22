伊朗外長質問西方：何來“重返”談判桌？

中評社北京6月22日電／伊朗外長阿拉格齊22日在社交媒體上發文，質疑西方關於伊朗應“重返談判桌”的說法，稱伊朗從未退出、更未破壞任何外交進程，何來“重返”它從未離開的談判桌？



新華社報導，阿拉格齊寫道：上周，伊朗正與美國進行談判，以色列卻決定破壞這場外交努力。本周，伊朗與歐洲三國及歐盟代表展開會談，美國又決定扼殺這一外交進程。



“你們能得出什麼結論？英國和歐盟高級代表稱伊朗必須‘重返’談判桌。但伊朗從未離開，更未破壞談判，何來‘重返’一說？”他質問道。



伊朗外交部稍早前發表聲明說，“世界不能忘記，正是美國在外交進程的過程中，背叛了外交原則”。所有人都清楚地認識到，美國對伊朗發動了“一場危險的戰爭”。



當天早些時候，英國首相斯塔默就美軍襲擊伊朗核設施在社交媒體上表態，要求伊朗重返談判桌，通過外交途徑解決當前危機。斯塔默聲稱，伊朗的核計劃對國際安全構成嚴重威脅，“因此絕不能允許伊朗發展核武器。美國已採取行動，以緩解這一威脅”。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯也在社交媒體上說，“絕不允許伊朗發展核武器”，歐盟“敦促各方後退一步，重返談判桌，避免局勢進一步升級”。歐盟外長將於23日討論當前局勢。