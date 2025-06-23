黃冰芬答中評：參加伏羲大典感受強大向心力

港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬（受訪者供圖） 中評社天水6月23日電（記者 盧哲）2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典21日在甘肅省天水市舉行。首次出席該活動的港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬對中評社記者表示，在大典現場深刻感受強大向心力和民族認同感。尤其現場有許多青年面孔，更具傳承的意義。黃冰芬認為，兩岸三地同胞尤其是青少年參加這類傳統活動，是對民族文化根脈的追溯，有助培養文化自信，為中華民族偉大復興貢獻力量。



今年的公祭伏羲大典以“賡續文脈凝聚力量、傳承智慧永勵後人”為主題，追思始祖伏羲創世功績，激勵中華兒女進取之志。海內外逾750名嘉賓代表參加現場祭典。據悉，今年公祭伏羲大典擴大了港澳台及海外華人華僑社團組織、著名僑領代表的參祭範圍，邀請台灣退役將軍團代表、基層民意代表等來天水參祭。中國國民黨前主席馬英九也率台灣青年參加公祭伏羲大典。當日，海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮同時在台灣新北市舉行，這是兩岸連續第12年共同舉行祭祀伏羲活動。



在接受中評社記者專訪時，剛剛參加完大典儀式的黃冰芬難掩興奮。她說，自己是第一次從香港來到天水，對能近距離認識伏羲、瞭解伏羲文化充滿期待。“雖然來到天水需要輾轉搭乘飛機、地鐵、高鐵和汽車，但歷經十小時的旅程，讓我有種跨越山海、千里赴約的興奮感。”



黃冰芬說，大典進行時，祭祀廣場站滿了來自世界各地的華夏兒女，大家仰望著祭祀的碑牌，莊嚴肅穆。“我感受到的不僅是千里相會的喜悅，更是跨越時空的敬仰，心中充滿感動！這些生活在不同國家地區、不同民族的華夏兒女都有著同樣的文化基因，正是伏羲將我們這些尚未相識的華夏兒女凝聚在一起，我深刻感受到這種強大向心力和民族認同感。尤其現場許多都是青年面孔，這更具傳承的意義，象徵著中華文化的生生不息，開放包容，奮發向上的精神。”



在當天的大典上，黃冰芬作為嘉賓代表站在前排位置，也見到了參加大典的馬英九。“我很感動，馬英九先生此次率台灣學生團出席，我認為意義重大。”黃冰芬說，從兩個層面來看，一是文化角度，認祖歸宗。“馬英九先生帶領台灣年輕人親身感受中華文化發祥地的深厚底蘊，通過尊宗敬祖活動，增強文化和民族的認同感，打破台獨的文化割裂。”二是從兩岸關係層面來說，大典有港澳台三地青年代表參與，是連結兩岸三地的新一代。“馬英九先生作為重要政治人物參與，對推動兩岸民間交流合作，對緩和兩岸關係、促進和平發展有積極作用，也為兩岸良性互動樹立榜樣，助力凝聚共識、化解分歧。”