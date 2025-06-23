各地持續優化調整住房公積金政策

今年以來，中國各地不斷優化調整住房公積金政策，包括擴大公積金使用範圍、減少限制等，一些城市還不同程度提高了貸款額度。（圖片來源：央視網） 中評社北京6月23日電／據央視新聞報導，今年以來，各地不斷優化調整住房公積金政策，包括擴大公積金使用範圍、減少限制等，一些城市還不同程度提高了貸款額度。



5月份以來，全國又有超過20個城市優化調整住房公積金有關政策，青島、西安等城市放寬了提取要求，支持提取公積金付首付。



北京：公積金服務升級推出“電話貸款服務直達”



近日，北京住房公積金管理中心推出“電話貸款 服務直達”模式，借款人只需要撥打12329公積金熱線，就會有相應服務網點主動對接並提供服務，實現全程“零跑腿”。北京住房公積金管理中心貸款管理處處長雙亮介紹，相關部門將原有的5家試點銀行擴大至與公積金中心合作的11家銀行。



廣東廣州：既提又貸優化住房公積金政策



而在廣州，近日發布的《廣州市提振消費專項行動實施方案（徵求意見稿）》也提到，支持繳存人在提取住房公積金支付購房首付款的同時申請住房公積金個人住房貸款。不僅緩解了購房剛需群體的資金壓力，更釋放了積壓的購房需求。



廣東深圳：互聯互認住房公積金服務推進“同城化”



近日，深圳與珠海、汕頭、江門、潮州、揭陽5個城市住房公積金管理中心簽署合作協議，實現繳存貸款信息互認，同時合作城市繳存職工在本地購房時，貸款額度、房屋套數認定與本地職工一致，真正實現“錢隨人走、服務同享”。深圳市房地產業協會會長呂晉川稱，消費者買房可以享受本地同等的貸款額度，降低了安居門檻，利好大灣區人才的吸引和互動發展。