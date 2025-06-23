西九連接內地站點增7個　便利雙向奔赴

旅客在廣州南站搭乘列車出行。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月23日電／據大公報報導，7月1日起，全國鐵路將實行新的列車運行圖。其中，香港高鐵的5條線路將新增停靠7個站點，連接內地的站點增至96個。而香港西九龍─廣州東每天高鐵班次達13對，廣州站加密廣深城際每日開行51趟；廣州、深圳等高鐵站往內地多個方向將首次開行高鐵，路網通達性進一步提升。



屆時，香港居民旅遊、探親、商務出行等將有更多選擇，從香港乘坐高鐵僅需約2.5小時便可直通恩平，約5小時直達“瓷器之都”江西景德鎮。



廣深城際也成為此次新列車運行圖實施的“重頭戲”。其中，廣州站加密廣深城際班次，每日開行51趟，班次從早上6：25持續至21：48。廣州東站在廣深城際服務方面亦更加密集，辦理始發終到列車42.5對、中轉列車54對。白雲站則新增始發廣深城際列車20對，覆蓋6：00至21：34時段，進一步方便中轉旅客。還值得關注的是，白雲站將正式升級為廣東普速列車始發終到核心樞紐，54對普速列車從白雲站出發，涵蓋烏魯木齊、拉薩、哈爾濱、沈陽、青島、牡丹江、寧波、上海等全國熱門方向。



首次開行深圳北至太原南動臥



同時，廣州、深圳等高鐵站往多個方向首次開行高鐵。其中，首次開行深圳北至太原南“夕發朝至”高鐵動臥2列，每周一、五、六、日開行，兩地商務往來實現“晚上出發，清晨到達”。廣州新塘站也首次始發開行前往福州的列車，提升閩粵跨省通勤能力。



廣州站在7月1日調圖後，普速列車基本遷至白雲站始發，並新增21趟甬廣高鐵動車，覆蓋梅州、汕頭、揭陽等地，促進跨區域旅遊。廣州東站也升級運能，共辦理旅客列車214對，高鐵動車組占比近85%。其中，新增廣州東至上海虹橋“達速”高鐵成為亮點，經惠州北、贛州西等站，僅需7小時13分便抵達上海，實現“廣州午飯、上海晚飯”的快旅體驗。