跨境支付通上線，鞏固香港金融中心地位

2024年10月3日，一艘換上大紅“新裝”的天星小輪行駛在香港維多利亞港。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，跨境支付通22日正式上線，為內地與香港居民和機構提供高效、便捷、安全的跨境支付服務，進一步加強內地與香港金融互聯互通，促進人民幣跨境使用。



通過內地網上支付跨行清算系統與香港快速支付系統“轉數快”直接連接，跨境支付通支持用戶通過參與機構的手機銀行、網上銀行等渠道，依托手機號碼、銀行賬戶等，線上發起內地與香港間人民幣和港幣的跨境匯款，經常項目項下一定金額內的匯款可實時到賬。



香港金融管理局數據顯示，截至22日晚6時，北向匯款的交易量約6900筆，平均每筆交易金額約為人民幣800元。南向匯款的交易量約19000筆，平均每筆交易金額約為人民幣3100元。金管局會繼續留意有關使用情況和總結經驗，並聯同業界優化用戶體驗，完善支付流程。



香港特區立法會議員陳振英22日上午試用跨境支付通，從香港的個人銀行賬戶轉賬一筆人民幣款項到內地的個人賬戶，過程順暢快捷，只需幾秒便到賬。他說，以往跨境匯款需要到銀行申請，即使網上處理也只能在營業時間內辦理，到賬需要時間與一定的手續費。跨境支付通可以節省時間和金錢等成本，方便兩地的個人資金往來，例如支付學費或向親友匯款。



據瞭解，香港居民使用跨境支付通北向匯款每人每日上限1萬港元，每年上限20萬港元，有關限額獨立於現行每日8萬元人民幣同名匯款限額，每日24小時服務。香港匯款人可以選擇以港元或人民幣北向匯款，收款人則以人民幣收款。南向匯款方面，內地居民匯款上限為現行個人年度購匯便利化額度5萬美元，服務時間每日上午7時至晚上11時。香港收款人可選擇以港元或人民幣收款。



首批參與跨境支付通的機構中有六家來自香港，即中銀香港、東亞銀行、建銀亞洲、恒生銀行、匯豐銀行、工銀亞洲。