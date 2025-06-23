周末“打虎”，民主黨派高官被查

民主黨派高官於文明周末被查，凸顯中央反腐全覆蓋。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月23日電／據大公文匯網報導，中央周末“打虎”！中央紀委國家監委網站6月22日午間發布消息，國家中醫藥管理局原局長於文明涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。於文明是中共十八大以來落馬的第五名民主黨派部級高官，凸顯中央反腐無禁區、全覆蓋。同時，他也是今年以來繼國家藥監局原副局長陳時飛之後，又一名被查的醫藥領域高官。



公開資料顯示，於文明出生於1963年6月，山東單縣人，農工黨成員。於文明曾任中國中醫藥科技開發交流中心主任等職，2004年任國家中醫藥管理局副局長，2018年任國家中醫藥管理局局長，2023年卸任。在卸任國家中醫藥管理局局長等職後，於文明還曾擔任過中華中醫藥學會會長等職，並在近兩個月前以該職務身份多次公開露面。



近年來，中國反腐敗鬥爭持續深入推進，民主黨派官員亦被納入監察全覆蓋範圍。2018年3月，國家監察委員會組建成立。與此同時，全國人大通過的監察法第十五條明確規定了6類監察對象，“公辦的教育、科研、文化、醫療衞生、體育等單位中從事管理的人員”“民主黨派機關的公務員”等均涵蓋在內，在法律層面實現了對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋。



據公開信息，十八大以來被查處的民主黨派部級高官包括北京市政協原副主席、農工黨中央常委於魯明（農工黨、中共雙重黨籍），台盟中央原常務副主席李鉞鋒（台盟），甘肅省政府原副省長趙金雲（九三學社），陝西省政協副主席、民進中央副主席劉寬忍（民進）、國家中醫藥管理局原局長、農工黨中央原副主席於文明（農工黨）。



專家分析指出，實現監察全覆蓋是深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的現實需要。通過實施組織和制度創新，把所有行使公權力的公職人員納入監察範圍，加強對權力的監督制約，深化標本兼治，確保黨和人民賦予的權力真正用來為人民謀利益。



與此同時，於也是今年以來繼國家藥監局原副局長陳時飛之後，又一名被查的醫藥領域高官。今年年初的二十屆中央紀委四次全會公報披露，2025年將“著重抓好金融、國企、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體育、開發區、工程建設和招投標等領域系統整治”，可見醫藥領域是今年反腐工作的11個重點領域之一。