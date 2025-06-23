四川：推進廉潔文化建設走深走實

四川省眉山市紀委監委以打造三蘇廉潔文化精品為抓手，挖思想、建基地、辦活動，傳承發展三蘇廉潔文化，引導黨員幹部崇廉拒腐、尚儉戒奢。圖為近日，該市東坡區紀委監委組織黨員幹部在三蘇祠開展廉潔教育。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委四次全會強調，加大以文化人、以文育人力度，推動廉潔文化走進各行各業、千家萬戶。四川省紀委監委把廉潔文化建設作為一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的基礎性工程，堅持政治主動、組織推動、品牌驅動、機制聯動，統籌推進平台搭建、陣地建設、精品生產、土壤培育，推動崇廉尚廉的新風正氣在巴蜀大地不斷充盈。



日前，四川省第四屆廉潔文化宣傳月活動成果發布會在資陽市委黨校學術報告廳舉行，集中展示全省廉潔文化建設成果。



“本屆活動精心策劃推出四川省紀檢監察系統文藝作品展演等9項子活動。”四川省紀委監委宣傳部負責同志介紹，其中“守規矩·正風氣”短視頻創作比賽，征集到各類主題短視頻703條；“廉話萬家傳”家風隨手拍活動，面向社會征集崇德治家、廉潔齊家主題短視頻752條。



近年來，四川省紀委監委深入貫徹落實《關於加強新時代廉潔文化建設的意見》，創新探索新時代廉潔文化建設新路徑，著力在增強品牌力、精準度、覆蓋面上下功夫，多點多面、聚合發力，挖掘廉潔文化豐富內涵，籌辦系列主題活動，打造廉潔文化陣地集群，推動廉潔文化建設實起來、強起來，不斷實現幹部清正、政府清廉、政治清明、社會清朗。



堅持一年一主題，圍繞中心、重點發力



以每年5月10日為重要節點，四川省紀委監委聯合省委宣傳部連續4年開展廉潔文化宣傳月活動，相關省直單位協同配合，同步聯動各市（州）開展系列配套活動，通過品牌式發動、主題式策劃、項目式推進，將原本分散、獨立的活動進行整合升級，開展集中性廉潔文化宣傳月活動。



“這個‘廉心卡’上還有個‘監督一點通’二維碼，可以反映問題嗎？”“我也收到土地流轉金到賬短信了，這個反映還真有用！”……在第四屆廉潔文化宣傳月活動啟動儀式上，同步舉行了四川省紀檢監察系統文藝作品展演。根據真實事例改編的小品《鎮紀委書記來到幸福村》，引發現場千餘名觀眾共鳴。