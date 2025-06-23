打擊伊朗後　美國“綳緊神經”

這是2012年7月8日在英國費爾福德空軍基地拍攝的參展美國空軍B－2隱形轟炸機。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，美國突然空襲伊朗三處核設施後，美國安全部門綳緊神經，多地加強戒備。據美國有線電視新聞網報導，美國國土安全部和聯邦調查局等部門正密切跟蹤中東局勢，追蹤任何可能對美國安全構成威脅的情報。



美國總統唐納德·特朗普當地時間21日晚間發表全國電視講話，稱美國剛剛“徹底清除”了伊朗三處核設施，伊朗現在必須講和，否則將面臨更大規模攻擊。



美國國土安全部長克麗絲蒂·諾姆同一天晚上在社交媒體發帖稱，國土安全部將“不斷工作”，以保護美國國土安全。



美國首都華盛頓和紐約市的警方均表示，已與聯邦機構共享情報，保持高度戒備，重點保護目標包括宗教和文化設施。自以色列本月13日對伊朗發動大規模空襲以來，華盛頓多個重點區域的安保已經升級，包括白宮和以色列駐美大使館。



伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊22日說，美國襲擊伊朗核設施“令人發指”，伊朗根據《聯合國憲章》及相關條款，保留一切捍衛主權、利益和人民安全的選項。也門胡塞武裝在社交媒體發帖警告：“特朗普必須承受後果。”另據伊朗塔斯尼姆通訊社22日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊已對以色列發起“真實承諾－3”行動第19輪導彈和無人機打擊。



在美國國會，眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯發表聲明，譴責特朗普沒能踐行承諾、介入中東地區衝突，並且在沒有尋求國會授權的情況下採取軍事行動。“唐納德·特朗普對其單方面發起軍事行動造成的任何不利後果負有完全責任。”