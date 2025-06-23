美開始撤僑，敦促在以人員自行離開

6月20日，安全和救援人員在以色列北部海法的導彈襲擊現場工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，美國安排的兩趟航班21日從以色列特拉維夫飛向希臘首都雅典，帶走大約70名美國公民及其近親屬和其他持美國合法永久居民身份人員。



據法新社報導，一名美國國務院官員確認上述消息，同時敦促在以美國公民及永居者盡快自行撤離，不要被動等待政府援助。



美國駐以色列大使邁克·赫卡比21日在社交媒體X平台上宣布，美國已啟動“協助離境航班”行動。其他目前仍在以色列或約旦河西岸地區的美國公民及合法永居者如果需要政府協助撤離，應該在美國國務院線上系統提交申請。



在赫卡比通報上述消息的幾天前，關於美國政府是否幫助美國人撤離以色列的說法前後不一，引發困惑。赫卡比6月18日說，設在耶路撒冷的美國大使館將安排飛機和郵輪從以色列撤僑。美國國務院卻在當天晚些時候聲稱：“目前並未發布關於協助美國公民私人撤離的聲明。”次日，美國駐以大使館又向已作線上登記的在以美國人群發信息，稱美國務院正在制定撤僑計劃。



美國務院已將以色列列入“四級”旅行警告名單，敦促美國人不要前往以色列旅行，理由是“存在武裝衝突、恐怖主義和民間騷亂風險”。



以色列航空樞紐本－古裡安機場目前處於關閉狀態，美國幾家商業航空公司已暫停運行以色列飛美國航線。



另一方面，在以美國人也在通過其他非政府渠道陸續撤離。美國哥倫比亞廣播公司新聞頻道報導，美國“以色列出生權”組織向該媒體證實，已安排參加其旅行團的大約1500人搭乘一艘以色列豪華郵輪離開以色列前往塞浦路斯。該組織為猶太裔青年提供免費赴以旅行以體驗“猶太文化遺產”。



其他非營利組織和美國佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯安排的數架包機也已將數以百計的美國人帶離中東地區，於20日落地佛州坦帕市。