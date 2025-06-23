美國為何打擊這三處伊朗核設施？

6月16日在奧地利維也納拍攝的國際原子能機構就以色列襲擊伊朗核設施問題舉行的特別會議現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，美國總統特朗普21日說，美國“徹底清除”了伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施，美國的目標是摧毀伊朗核能力。



福爾道、納坦茲和伊斯法罕被認為是伊朗最關鍵的核設施，也是以色列近期襲擊伊朗的主要目標。據美國媒體報導，美軍在對福爾道核設施的襲擊中投下6枚鑽地彈，向其他核設施發射了30枚“戰斧”導彈。



以下是媒體對上述三處核設施的情況介紹：



——納坦茲



納坦茲核設施位於伊朗中部伊斯法罕省的沙漠地區，大部分建築位於地下，是伊朗主要鈾濃縮場所。該核設施由燃料濃縮廠與試驗性燃料濃縮廠組成。



納坦茲核設施是以色列空襲目標。以軍方稱，該核設施是伊朗最大的鈾濃縮設施，多年來一直致力於“實現核武能力”，並擁有將濃縮鈾提升至武器級水平的基礎設施。



——福爾道



福爾道核設施是繼納坦茲核設施後伊朗的第二個核濃縮設施，規模比納坦茲小。福爾道核設施位於首都德黑蘭西南約100公里處，也擁有離心機級聯，但沒有納坦茲那麼大。根據國際原子能機構資料，伊朗最晚於2007年就開始建造福爾道核設施，但直到2009年才向該機構通報這一設施的存在。



福爾道核設施位於地下約80米處，受防空炮保護，設計上能抵禦空襲。以軍針對伊朗核設施發起了多次打擊，但迄今未能破壞深藏地下的福爾道鈾濃縮設施。



按照軍事專家的說法，衹有能夠穿透地表至深處實施爆炸的“掩體炸彈”才能打擊福爾道地下核設施，比如美國的GBU－57重型鑽地炸彈，這一重約3萬磅（約13.6噸）的精確制導炸彈可攻擊深埋地下、堅固的掩體和隧道。



——伊斯法罕



伊斯法罕核設施位於伊斯法罕省。21日凌晨，該核設施遭到以色列襲擊。



據美國有限電視新聞網報導，伊斯法罕是伊朗“最大核研究綜合體”。一名以色列國防軍官員此前表示，以色列有“具體情報”顯示伊朗正在該設施內“推進核彈製造”。



據美國福克斯新聞網站報導，伊斯法罕核設施與福爾道核設施一樣建於地下，需要高度精準的打擊和大量情報支持才能摧毀。一名美國高級官員指出，從行動角度來看，伊斯法罕核設施的防護結構與複雜程度使其成為“特別難以打擊的目標”。

濃縮鈾豐度達到90%或更高可用於製造核武器，西方國家一直稱伊朗試圖製造核武器。



5月31日，國際原子能機構發表季度報告，顯示截至5月17日，伊朗擁有408.6千克豐度為60%的濃縮鈾，大大高於2月時的274.8千克。



以色列方面稱，伊朗的核活動不是出於和平目的。美國方面堅持伊朗應全面停止所有級別的鈾濃縮活動。伊朗方面則強調，開展用於和平目的的鈾濃縮活動是伊朗的權利。