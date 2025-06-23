特朗普豪賭總統位，美陷中東泥潭

這是6月20日在美國華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據香港文匯報報導，美國總統特朗普公然出動美軍空襲伊朗核設施，美國正式介入伊以衝突。《金融時報》等傳媒警告，特朗普已將總統職位當作今次介入衝突的巨大賭注，試圖利用打擊行動施壓伊朗主動參與談判，自己則獨攬解決伊朗核問題的功勞。然而如果伊朗實施報復，美軍將被迫跟隨升級行動，很可能捲入新一輪衝突泥淖。



去年大選期間，特朗普多次宣稱自己會成為和平締造者，致力平息衝突局勢，不會煽動新的紛爭。然而就任至今，在俄烏衝突和巴以衝突上，特朗普政府可謂毫無建樹。今次特朗普不顧美國情報部門認為伊朗無意研發核武，執意空襲伊朗核設施，顯然是一味偏袒以色列的結果。一名匿名總統顧問表示，特朗普私下其實並不反對美軍襲擊他國，將其描述為有限度的行動。



押注伊朗無力報復



《金融時報》分析，特朗普押注伊朗已在與以色列的衝突中遭到削弱，美方只需稍微介入，伊朗便無力報復，會很快向美方尋求和解。由此一來，特朗普可以實現美國過往幾屆政府的外交目標：以最小代價解決伊朗核問題。不過今次襲擊後，特朗普政府並未迅速提供已摧毀伊朗核設施的證據，如果伊朗仍保留鈾濃縮技術和鈾庫存，美軍襲擊反而可能刺激伊朗更積極加緊啟動研發核彈計劃。



美國智庫國防優先組織中東項目主任凱拉尼克指出，伊朗擁有襲擊美軍駐中東基地的軍事實力，如果伊朗實施報復，特朗普會面臨升級衝突的壓力，很可能令美國再陷入中東困局，“美國極有可能被捲入另一場衝突，深陷其中數十年之久。如果有美國人失去生命，爆發戰爭的鼓聲會更響亮。”



華盛頓近東政策研究所斯特勞爾認為，特朗普在伊朗核問題上態度咄咄逼人，與他在其他衝突中的外交政策立場矛盾鮮明，“特朗普多次宣稱，他傾向透過外交和協議解決衝突，避免捲入紛爭損害美國利益。然而就任5個月後，特朗普便直接襲擊伊朗核設施，此舉根本沒有事先向美國民眾通報情況，也沒有與國會溝通。”