中國駐伊大使館：在伊中國公民大多平安撤出

6月19日，在伊朗德黑蘭的華僑華人準備乘車撤離德黑蘭。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，新華社記者22日從中國駐伊朗大使館瞭解到，以色列與伊朗衝突爆發以來，中國駐伊朗大使館與我外交部及中國駐土耳其、亞美尼亞、阿塞拜疆、土庫曼斯坦、伊拉克等周邊國家使館密切溝通，通力合作，爭分奪秒幫助中國公民撤離。截至21日，絕大部分在伊中國公民已平安撤出。



中國駐伊朗大使館公參付莉華在接受記者採訪時說，使館始終關注在伊中國同胞安危，持續發布安全提醒和自我防護信息，主動聯繫中國公民和中資機構進行避險指導，並同伊朗相關部門密切溝通，為中國公民提供安全保護和通關便利。



付莉華說，使館依托和指導在伊華僑華人聯合會組織人員撤離高危地區，陸續安排車輛將伊朗首都德黑蘭及周邊地區的中國公民從陸路口岸撤離。使館工作人員晝夜接聽領保求助電話，摸排人員底數，同中國公民保持聯繫，提供撤離路線指導，並派員赴伊朗與土庫曼斯坦邊境的巴吉蘭口岸協助通關。



付莉華說，隨著局勢迅速惡化，在伊中國公民撤離的意願越來越強烈，使館迅速組織4批次共17輛巴士接我公民自陸路口岸撤離，並在出境人員集中的伊朗與阿塞拜疆邊境的阿斯塔拉口岸設工作組進行協調。中國駐伊朗大使叢培武、國防武官胡曉、公參許啟崧等密集協調伊朗相關部門提供安全保障和通關便利。在各方通力合作下，截至21日，絕大部分在伊中國公民已平安撤出，其他還在伊的少量中國公民也已避開高風險地區。