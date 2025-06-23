柬埔寨關閉與泰國接壤兩個邊境口岸

柬埔寨首相洪瑪奈22日在其官方社交媒體賬號上表示，由於持續的邊界爭端，柬埔寨已完全關閉與泰國接壤的兩個邊境口岸。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，柬埔寨首相洪瑪奈22日在其官方社交媒體賬號上表示，由於持續的邊界爭端，柬埔寨已完全關閉與泰國接壤的兩個邊境口岸。



洪瑪奈表示，泰國軍方21日晚通知柬埔寨奧多棉吉省省長，泰單方面決定關閉與該省接壤的一個邊境口岸。作為回應，柬埔寨在關閉這一邊境口岸的同時，決定關閉該省的另一個邊境口岸。



洪瑪奈表示，6月初以來，泰國軍方單方面關閉柬泰邊境口岸，並未充分考慮其對兩國人民造成的負面影響。如果泰國軍方繼續以此方式向柬埔寨施壓，柬埔寨隨時可能予以回擊。



泰國陸軍第二軍區21日晚發布公告說，宣布將關閉武里南府班瓜地區的一個邊境口岸。公告說，泰國陸軍授權第二軍區負責管理其轄區內所有泰柬邊境通道的開放和關閉，以保護泰國的主權和領土完整，確保泰國人民生命財產安全。



多家泰國媒體22日上午報導，在柬方宣布關閉兩個邊境口岸後，泰方陸軍第二軍區預計將再關閉位於四色菊府和素林府的兩個邊境口岸。



泰國外交部領事司22日在社交媒體上發布提醒說，鑒於泰柬兩國關係緊張，外交部建議泰國公民如非必要避免前往柬埔寨，同時提醒在柬埔寨的泰國公民避免前往危險地區，並密切關注局勢發展。



柬埔寨和泰國軍隊5月28日在邊境爭議地區發生短暫衝突，雙方交火持續約10分鐘，1名柬埔寨士兵身亡。