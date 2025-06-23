李家超：夏寶龍即場作詩點讚區議會工作

行政長官李家超於深圳灣口岸會見傳媒，介紹夏寶龍考察調研情況。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京6月23日電／據大公文匯全媒體報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍22日經深圳灣口岸離港。行政長官李家超於深圳灣口岸會見傳媒時總結夏寶龍主任五天行程並作總結。他提及，夏寶龍今早聽取18區區議會主席匯報，並即場作詩為區議會“點讚”：“千頭萬緒區議會，胸有大愛善良心，事無巨細皆為大，做好每件只為民。”



李家超提到，夏寶龍主任上車前委託他轉達丁薛祥副總理的問候，並感謝傳媒朋友積極報導香港國安法公布實施五周年論壇的活動。



李家超首先感謝夏寶龍主任肯定他和特區管治團隊的工作，擔當作為，銳意進取。夏主任亦勉勵他和特區政府繼續努力，堅定維護國家安全，統籌安全及發展，用好現時安全穩定的局面，集中精力拚經濟、謀發展、惠民生。李家超說，夏主任今次來港參加香港國安法公布實施五周年論壇，發表主旨致辭，深情回顧香港國安法的制定和過去五年國安法使到香港回復穩定，得以不斷進步發展，對實踐“一國兩制”行穩致遠的積極意義。



李家超指，夏主任的致辭為香港之後的發展指明方向：一，貫徹總體國家安全觀，以高水平安全護航高質量發展；二，發揮香港“內聯外通”獨特優勢，以開放促進高質量發展；三，善用香港法治“金字招牌”，以法治保障高質量發展；四，維護好行政主導體制，提升特區治理水平，香港以改革推動高質量發展。