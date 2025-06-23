煤價持續下行，煤炭行業破局謀變

煤炭行業雖經歷陣痛，卻展現出強大韌性。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，原煤、焦炭等價格大幅下降，企業訂單減少、成本倒掛，當新能源浪潮與市場周期共振，煤炭行業正經歷深度調整：曾經的“黑金”產業，是否只剩下夕陽餘輝？煤炭資源型城市與煤炭企業，又該何去何從？



帶著這些問題，新華每日電訊記者日前走進多個煤炭主產區，深入礦井巷道、企業車間、運輸一線，與礦工、企業管理者、行業專家等開展交流。調研發現，煤炭行業雖經歷陣痛，卻展現出強大韌性——煤化工車間裡“烏金”變“精材”，數字平台打通產銷壁壘，綠色發展重塑產業邏輯……這些積極探索表明，傳統能源的價值，不止於“燃燒”，更在於“重生”。在能源安全與低碳轉型的“雙重命題”下，煤炭行業正以改革創新為筆，書寫從“資源依賴”到“價值創造”的新答卷。



多因素影響煤炭價格波動



今年以來，我國煤炭產量持續釋放，煤炭市場呈現供大於求的格局，煤炭行業整體承壓運行。



中國煤炭工業協會數據顯示，截至5月底，環渤海港口5500大卡煤炭現貨交易價格（CCI指數）為620元／噸，較去年同期下降263元／噸，降幅29.8%，低於電煤長協基準價675元／噸。



記者探訪我國北方多個煤炭主產地區時發現，一些礦區煤炭運輸頻率減少。內蒙古鄂爾多斯市聯創煤炭物流園負責人閆浩智介紹，物流園周邊雖有約30座煤礦，年產能達4000萬噸，但目前園區內運輸車輛整體活躍度不如往年。



在西北地區一座年產能1600萬噸的大型煤礦庫存區，堆放的煤炭覆蓋著防塵網。該煤礦負責人趙永介紹，目前主要以控制庫存、穩定經營為目標，當前煤炭價格尚未跌破成本線，企業仍具備靈活應對市場的能力，主要目標是等待市場回暖信號。



業內人士認為，多因素交織致使此波煤炭價格持續走低。



供應端擴張猛烈，打破市場供需平衡。國家統計局數據顯示，2025年1至4月，全國累計原煤產量達15.8億噸，同比增長6.6%。3月中旬後，國內多數煤礦結束檢修，火力全開恢復生產，市場供應迅速回升至高位。與此同時，需求端呈現相對不足。