以伊局勢四種發展可能

資料圖：伊朗外交部長阿拉格齊（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月23日電／據大公報報導，美國總統特朗普21日晚稱，美軍空襲並“徹底清除”了伊朗三處核設施。伊朗官方強烈譴責美國“野蠻軍事侵略”，稱伊朗保留一切捍衛國家安全和利益的選項。中國、俄羅斯等多國發聲，強烈譴責美方襲擊伊朗核設施。與此同時，伊朗和以色列互相發動新一輪打擊。分析指，美國直接“下場”，極有可能把相關國家和中東地區推向災難深淵，其連鎖反應或將蔓延全球。以伊局勢發展態勢如何？



以伊衝突外溢升級？



•截至目前，伊朗尚未攻擊美軍在中東的軍事基地，也未對沙特等美國的中東盟友發動襲擊，也未封鎖霍爾木茲海峽，但這些都可能在伊朗的報復清單上。也門胡塞武裝22日表示，將重新開始襲擊美國在紅海的船隻。



伊朗政權更迭？



•伊朗最高領袖哈梅內伊目前仍健在，就算他遭到暗殺，伊朗政權也未必因此崩潰。若戰事擴大，伊朗伊斯蘭革命衛隊可能接管政權，可能有比哈梅內伊更強硬的繼任者上台；又或者伊朗可能陷入長期混亂或內戰，各派系為奪權爆發衝突。



伊朗加快發展核項目？



•伊朗原子能組織22日發表聲明稱，伊朗不打算在核設施遭襲後停止發展核工業。專家認為，美國空襲伊朗將令伊朗核問題更加複雜化，而不是得到解決。伊朗此次遭美軍襲擊可能更加堅定其研發核武器的決心。

美伊重回談判桌？



•以色列6月13日襲擊伊朗前，伊朗正與美國進行核協議談判。伊朗外長阿拉格齊22日表示，伊朗目前還未決定是否關閉外交對話大門。輿論認為，美軍空襲伊朗三處核設施後，美伊短期內重新對話的概率降低。