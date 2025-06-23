多方批評美國襲擊伊朗核設施加劇地區緊張局勢

中評社北京6月23日電／美國總統特朗普在美國東部時間21日晚證實，美軍“成功打擊”伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。法國、斯洛文尼亞、巴西、烏拉圭、埃及、阿爾及利亞以及黎巴嫩真主黨22日均批評美方軍事行動加劇地區緊張局勢，並呼籲以和平方式解決危機。



新華社報導，法國總統馬克龍在總統府召開國防和安全會議時對媒體說，“嚴厲的軍事回應”無法解決以色列和伊朗衝突。馬克龍認為，恢復外交和技術談判能夠防止地區局勢不受控制地升級。



斯洛文尼亞總理羅伯特·戈洛布表示，持續的暴力和軍事衝突只會加劇中東地區平民的苦難，和平與外交途徑是解決當前危機的唯一正確道路。斯外交部發表聲明對中東地區局勢升級表示嚴重關切，並警告當前敵對行動可能進一步破壞地區穩定，威脅國際和平與安全，對平民生命構成威脅。斯洛文尼亞執政聯盟成員左翼黨強烈譴責美方行動，認為這是一次不負責任的升級局勢行為，將中東推向新的戰爭邊緣。



巴西外交部發表聲明說，巴西強烈譴責以色列和美國軍事攻擊伊朗核設施，侵犯伊朗主權。聲明說，對核設施的任何武裝襲擊都公然違反《聯合國憲章》和國際原子能機構的規則，對平民生命和健康構成嚴重威脅。



烏拉圭外交部發表聲明說，烏拉圭反對任何威脅國際和平與安全的行動，呼籲衝突各方保持克制，立即停止敵對行動，保護平民，恢復外交對話。



埃及總統府發表聲明說，總統塞西與阿曼蘇丹海賽姆通電話時強調，有必要制止以色列和伊朗正在升級的衝突，地區衝突不斷擴大將帶來嚴重後果。塞西表示，必須恢復談判進程，使該地區免受戰爭禍害。



阿爾及利亞外交部發佈新聞公報說，美國打擊伊朗核設施使局勢進一步升級，令地區面臨前所未有的風險和難以預料的後果。公報說，軍事手段從來都無法解決問題，當務之急是回歸以《聯合國憲章》和國際法為基礎的和平方式，避免局勢進一步升級。



黎巴嫩真主黨發表聲明說，美國對伊朗核設施的襲擊是“嚴重侵略行為”，可能導致地區局勢進一步升級。聲明說，美國此舉是對伊朗持續施壓的延伸，試圖彌補以色列在對伊朗軍事行動中未達成的目標，此次事件表明美以在地區衝突中存在合作關係。