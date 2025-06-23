美國空襲伊朗　國際油價飆升

中評社北京6月23日電／美國總統特朗普21日晚宣稱美軍已“成功打擊”並“徹底清除”伊朗三處核設施。22日，國際油價應聲走高。市場對霍爾木茲海峽航線的前景普遍擔憂。



新華社報導，8月份交貨的紐約原油期貨價格在22日下午6點開始交易後最高升至每桶78美元上方，與20日收盤價相比漲幅超6%，但隨後回落至約75美元。8月份交貨的布倫特原油期貨價格則突破每桶80美元關口，最高升至81.4美元，漲幅達5.7%, 但隨後回落至79美元下方。



市場更擔心，美國空襲伊朗將觸發各種風險外溢，例如霍爾木茲海峽被關閉。



伊朗新聞電視台22日援引伊朗國會議員伊斯梅爾·庫薩里的話說，伊朗議會已經就關閉霍爾木茲海峽達成共識，最終決定將由伊朗最高國家安全委員會作出。



霍爾木茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接中東產油國和全球多個重要石油市場。美國能源信息局數據顯示，2024年經過該海峽運送的油品數量日均約2000萬桶，約佔全球日均石油消費量的20%。2024年全球約20%的液化天然氣貿易量經此運輸。



分析人士指出，如果霍爾木茲海峽關閉，伊朗也將無法通過這一海峽出口原油。數據顯示，伊朗目前日均原油產量約為330萬桶，5月份伊朗日均原油出口量為184萬桶。



高盛集團和美國諮詢公司拉皮丹能源集團分析人士認為，如果霍爾木茲海峽長時間關閉，國際油價將突破每桶100美元。



加拿大帝國商業銀行私人財富管理部門高級能源交易員麗貝卡·巴賓說，雖然霍爾木茲海峽尚未正式關閉，但船隻通行時間和航運成本將會增加。市場將密切關注伊朗方面反應。



美國政治風險諮詢公司歐亞集團高級分析師格雷戈里·布魯表示，美國在海灣及周邊地區集結大量軍力，伊朗如果對霍爾木茲海峽採取行動或將觸發重大軍事反應。