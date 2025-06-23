馬英九訪嘉峪關　見證中華民族抗外侮精神

嘉峪關古關城內關帝廟有特別為了接待馬英九整理過。（中評社 方敬為攝） 中評社嘉峪關6月23日電（記者 方敬為）馬英九率大九學堂台灣青年訪問大陸，今天上午到甘肅嘉峪關參訪古關城，嘉峪關被稱為“天下第一雄關”，是明代萬里長城的西端起點，肩負抵禦外族大任，如今是守護中華民族的精神象徵，馬到此一遊，體會中華民族發展歷史，還搭了流行現場辦了“關照”，與網紅關長趣味互動，氣氛歡快。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，一路從福建到甘肅。23日上午一行人參訪嘉峪關古關城，被遊客撞見，並在小紅書上興奮發文“巧遇馬英九！”該行程未公開，隨行採訪媒體團下午才被安排前往參觀，與馬英九“錯開”。



據現場工作人員透露，馬英九一行參訪古關城，裡頭的關帝廟還特別打掃整理過，提高接待規格。接待單位並特別從敦煌研究院安排專家陪同導覽，讓馬英九及台灣同學們瞭解整個嘉峪關古關城的歷史。



嘉峪關在歷史上曾被稱為河西咽喉，因地勢險要、建築雄偉，是古代“絲綢之路”的交通要塞。當地有俗諺稱：“出了嘉峪關，兩眼淚不乾，前是戈壁灘，後是鬼門關”。嘉峪關是明代萬里長城的西端起點，肩負抵禦外族的大任，如今是守護中華民族的精神象徵，裡頭包括長城牆體、壕塹、關堡、烽火台等共同構成嚴密的軍事防禦體系，被稱為“天下第一雄關”。



馬英九還搭上網路社群流行，現場辦了一套古代出入關需要的“關照”。為了讓遊客有沈浸式體驗歷史，園區也聘請數位名員工扮演“關長”，其中一名光頭留着落腮鬍的李森，因為談吐幽默風趣、史地知識豐富，迅速在網路上走紅。園區安排馬英九向李森關長辦關照，兩人互動逗趣，並握手合影留念，也讓嘉峪關口多了一位辦關照的名人。



馬英九後續行程包括24參訪酒泉衛星發射中心、26日出席敦煌“兩岸共同弘揚中華文化”活動、27日參訪敦煌光電產業園等。



