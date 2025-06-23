日鐵收購美鋼反轉劇　特朗普擔心軍工輸中國

中評社香港6月23日電／美國的鋼鐵行業有著高爐公司衰退的歷史。製鐵主要分為高爐生產和電爐生產兩種方法。一般而言，電爐適合低價生產普通用途的鐵。而高爐是從鐵礦石開始進行一貫制生產，在生產汽車和船舶用的高級鋼板等方面具有優勢。



日經聞報導，以1901年成立的美國鋼鐵公司為首，美國曾有著眾多高爐公司。工廠位於美國副總統萬斯的故鄉俄亥俄州、曾由川崎製鐵（現JFE控股）救助的阿姆科公司（ARMCO）也是其中之一。



但如今只剩下克利夫蘭-克里夫斯公司和美國鋼鐵公司。而且，這兩家公司都持續虧損。雖然專注於利潤率高的汽車用鋼材領域，但在這一領域的技術實力也落後於日本企業等。



最大原因是美國政府過度的國內產業保護政策。從1970年代開始日本企業崛起，從2000年代開始中國企業迅猛發展，但美國歷屆政府通過高關稅政策保護國內產業。這被許多人認為剝奪了美國企業提升技術能力的機會。



特朗普的產業政策是通過高關稅實現“美國第一”，這與使美國鋼鐵行業衰退的保護政策並無二致。



但這次特朗普選擇了通過日本製鐵的鉅額投資來復興美國鋼鐵公司。通過與日本製鐵籤訂“國家安全協議”以及美國政府掌握擁有否決權的“黃金股”，美國鋼鐵的經營也將受到約束。



這可以說是一種既履行了保護美國中西部等“銹帶”就業的承諾，又通過外資加強產業基礎的“新框架”。



美國政府取得黃金股的例子過去幾乎沒有。此次可謂破格安排的框架，有可能成為今後在涉及國家安保的領域中，美國引導外資企業進行鉅額投資的一種模板。