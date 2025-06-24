記者手記：馬英九此行為何選擇河西走廊？

嘉峪關，號稱“天下第一雄關”（中評社 盧哲攝） 中評社酒泉6月24日電（記者 盧哲）“金張掖，銀武威，玉酒泉，金銀不換是天水”。



這是中評社記者抵達甘肅準備跟訪馬英九行程時，在功課中首先學到的一句當地俗語。



而巧合的是，馬英九帶領台灣青年的行程，正是主要選擇了這幾個地點。



其實這也是情理之中。因為這句俗語中提到的，正是河西走廊上著名的“河西四郡”。河西四郡，指西漢政府在河西走廊設置的四個郡：武威郡、張掖郡、酒泉郡、敦煌郡，是漢唐時期通往西域的重要通道。而從範圍來看，則大致包括今甘肅省河西走廊地區的武威市、金昌市、張掖市、酒泉市、嘉峪關市。



馬英九基金會執行長蕭旭岑在6月初宣布馬英九將於6月14日至27日率“大九學堂”學員訪問大陸時就提到，馬英九將帶著台灣學子走訪河西走廊，體驗串起千年中華文明與世界的“古代絲綢之路”。



所謂“河西走廊”，指的是甘肅省西北部，用地理特徵來形容的話，這段區域坐落在祁連山與北山（包括馬鬃山、合黎山、龍首山等）之間，東起烏鞘嶺，西至古玉門關，全長約為900至1000公里，寬度從數公里到近200公里不等，總體呈西北—東南走向，因地理位置處於黃河以西，兩側高山夾持，狀似走廊，故得名河西走廊。