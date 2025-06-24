馬英九訪武威嘉峪關　將赴酒泉敦煌

馬英九一行22日參訪了武威市的雷台漢墓、文廟（馬辦供圖） 中評社酒泉6月24日電（記者 盧哲）中國國民黨前主席馬英九率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅訪問。雖然馬英九此次行程大部分都未公開採訪，但據中評社記者瞭解，馬英九一行抵達甘肅後，是在甘肅省內由東南往西北一路向敦煌行進。



馬英九率台灣青年21日在甘肅省天水市出席2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典後，一行人前往位於甘肅省中部的武威市，隨後再搭機抵達嘉峪關市。嘉峪關市位於甘肅省西北部，河西走廊的中部。據瞭解，馬英九將於24日前往參訪酒泉衛星發射中心，並再往西北部前進，在26日參加在敦煌市舉行兩岸共同弘揚中華文化活動，27日上午還將參訪敦煌的太陽能發電裝置，當天返回台灣。



由於大部分參訪活動都沒有開放給媒體採訪，馬英九辦公室23日晚間發佈了馬英九一行兩日的行程照片和說明。說明表示，馬英九一行22日參訪了武威市的雷台漢墓、文廟；23日則在嘉峪關市參訪了“天下第一雄關”嘉峪關，以及紫軒酒窖。從照片來看，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤也一同出席了在嘉峪關的行程。



中評社記者翻查資料瞭解到，武威市的雷台漢墓就是著名國寶級文物、中國旅遊標誌“馬踏飛燕”（又叫銅奔馬）的出土地點。雷台漢墓約建於東漢晚期，據馬俑胸前銘文記載，此系“守張掖長張君”之墓，約在186—219年之間。雷台漢墓出土有金、銀、銅、鐵、玉、骨、漆、石、陶等文物230多件，古錢幣3萬餘枚。其中銅器127件（部分有銘文），鑄造最為精致的是銅車馬儀仗隊，儀仗俑99件，而工藝水平最高的就是“馬踏飛燕”銅奔馬。不過，銅奔馬現收藏於甘肅省博物館，位於蘭州市。