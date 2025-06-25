中評現場：兩岸同胞聆聽自貢的抗戰故事

《抗戰中的自貢》主編、自貢市鹽史專家陳星生為參訪團帶來生動的“自貢抗戰歷史課”（中評社 許思悅攝） 中評社自貢6月25日電（實習記者 許思悅）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，同時也是台灣光復80周年。6月23日，兩岸媒體記者、台灣文化學者、抗戰老兵後代、青年學生約30人來到自貢抗日獻金運動陳列館，深入瞭解這座西南大後方戰略重鎮的救亡故事。



場館內，中國銀行貢井鹽場支票、抗戰時期救國公債券等文物依序展陳，靜靜訴說著那段歷史。七七事變以後，我國主要海鹽產區相繼淪陷，長江中下游航道被日軍控制，湖北、湖南等地區逐漸陷入“鹽荒”。湘鄂前線士兵有云：“願得一碟鹽，勝食山海珍。”與此同時，抗戰後方人口激增，食鹽供需矛盾日益突出。在此危急存亡之際，自貢作為大後方最重要的井鹽生產基地，毅然扛起了保障全國軍民食鹽供應的重任。



1935年，中國共產黨發表《為抗日救國告全體同胞書》，號召全國民眾“有錢的出錢”，積極支持抗戰。1938年春，四川鹽場奉令“增產趕運”，即增加川鹽產量，並加快運輸到缺鹽的湘鄂各地和抗戰後方缺鹽省份。自貢鹽商們在極端困難的條件下，不惜傾家蕩產籌措資金：余述懷變賣家產新建鹽井，黃學周抵押祖宅購置設備，羅從修甚至借高利貸維持生產。他們引進電力汲鹵、蒸汽煎鹽等新技術，晝夜不停增產食鹽。



“轟炸的越厲害，我們生產的越多，這就是自貢的抵抗”，《抗戰中的自貢》主編、自貢市鹽史專家陳星生來到現場為參訪團介紹道，日軍為實施“鹽阻斷”戰略，1939至1941年間對自貢發動7次大規模轟炸，共投下炸彈1544枚，炸死365人，炸傷773人，炸毀房屋1101間，炸塌房屋354間，燒毀房屋1330間，且炸毀了大量鹽業生產設施。雖遭日機多次轟炸，自貢仍以大量食鹽、巨額鹽稅有力支援了全國抗戰。

