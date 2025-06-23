違憲、背叛、反噬　特朗普空襲伊朗遭國內譴責

中評社北京6月23日電／美國特朗普政府下令空襲伊朗核設施，震驚世界，同時引發美國國內強烈批評。兩黨議員指責這次軍事行動未經國會授權，涉嫌違反憲法；部分共和黨人以及特朗普的“鐵桿”支持者批評特朗普政府背離此前承諾、背叛選民；美國輿論警告，空襲或將美國拖入一場曠日持久的衝突，危及美國在海外的人員和設施。



未經授權動武



新華社報導，美軍空襲伊朗核設施後，來自美國兩黨的多名國會議員指責特朗普政府未經國會授權發動軍事行動，違反憲法規定，呼籲追究其法律與政治責任。



民主黨議員的指責尤其強烈。眾議院少數黨領袖、民主黨人哈基姆·傑弗里斯說，特朗普政府發動軍事襲擊未尋求國會授權，並將美國置於一場災難性中東戰爭的風險之中，特朗普應對其單方面發起軍事行動造成的任何不利後果負有完全責任。民主黨籍眾議員亞歷山德里婭·奧卡西奧-科爾特斯認為，特朗普介入以色列和伊朗衝突的行為違反憲法，構成可彈劾的罪行。



美國國會獨立參議員伯尼·桑德斯在近日的一場演講中抨擊特朗普下令空襲伊朗“嚴重違憲”，“唯一能讓美國開戰的是國會，總統沒有這個權利”。



部分共和黨議員同樣發出質疑。肯塔基州共和黨籍眾議員托馬斯·梅西批評特朗普下令空襲伊朗“違反憲法”，並提出一份決議草案，希望阻止美國對伊朗直接採取軍事行動，除非獲得國會明確授權。俄亥俄州共和黨籍眾議員沃倫·戴維森在社交媒體平台上說，很難為特朗普的決定找到“符合憲法的理由”。

