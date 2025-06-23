國台辦：賴清德的謬論只會被掃進歷史的垃圾堆

中評社北京6月23日電／2025年6月23日，國務院台辦發言人陳斌華答記者問。



問：台灣地區領導人22日展開所謂“團結國家十講”第一場演講，請問對講話中涉兩岸關係內容有何評論?



答：賴清德22日的講話充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意曲解、割裂歷史，大肆兜售“台獨”分裂謬論，妄圖為其建構“台獨”論述炮製拼凑依據，為其推動“大罷免”政治鬥爭謀取政治私利進行文宣造勢，是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的“台獨”宣言，是一盤錯漏百出的“台獨”歪理邪說大雜燴，充分暴露其冥頑不化的“台獨”本性。



賴清德在講話中刻意篡改台灣的歷史，否認台灣自古屬於中國的事實，否定台灣先住民系從大陸直接或間接移居而來，罔顧中國歷代政府管轄台灣的事實，是對歷史的歪曲和踐踏。



賴清德在講話中無視台灣同胞與大陸同胞勠力同心、共禦外侮、付出巨大犧牲打敗外族侵略、讓台灣回歸祖國懷抱的歷史事實，把台灣同胞愛國愛鄉愛土的感情與所謂“台獨”掛鈎，企圖蠱惑台灣民眾，是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪。



賴清德在講話中偷換概念，抹殺二戰勝利成果，拋開《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的法律文件，挑戰扭曲聯大第2758號決議，妄稱“台灣不屬於中國”、鼓吹“互不隸屬”，完全違背國際法，是對國際法權威的公然挑戰。



賴清德在講話中大放厥詞，無視台灣民眾要和平、要發展、要交流、要合作的普遍願望，大肆渲染所謂“大陸威脅”，鼓吹推進“17項因應策略”，操弄“反中抗中”、強化“綠色恐怖”，阻撓兩岸交流交往，完全違背人心民意。

