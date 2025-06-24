紀欣：全民反惡罷　票投不同意

紀欣 中評社台北6月24日電（作者 紀欣）罷免權原本是民意防衛機制，用以矯正民選公職人員的失德、失職。而曾在“立法院”享有8年多數優勢的民進黨，不甘2024大選後居於少數，竟以“下架賣台舔共“立委”為由發動大罷免，且結合側翼網軍操控輿論、司法檢調“辦藍不辦綠”，企圖清除異己、重返完全執政。這種只論政治立場、不論政績的無差別罷免在野黨“立委”，使台灣的民主再次留下惡例。尤其，“中選會”6月20日一宣布7月26日為罷免投票日，賴清德兩天後即展開“團結‘國家’十講”，擺明他正是帶頭鬥爭的主謀。



面對這一場民進黨的“敗選續戰”，台灣民眾不僅受夠了“罷團”近三個月來在街頭、捷運站前的叫囂，綠媒無底線地抹紅藍委，現在還得為要不要去投票，以及如何圈選罷免票困擾不安。如還需重選“立委”，恐怕更會增加選民對選罷制度的不解甚至厭煩。



所幸，綠營的猖狂、司法的雙標，已引起人民普遍反彈，更促成在野大團結。盧秀燕在戰鬥藍趙少康6月21日主辦的“反惡罷造勢大會”上指出，“這是官逼民反，人民唯有出來投不同意票，才能阻止賴清德和柯建銘胡作非為、民進黨用政治追殺人民。”其言有理，選民這次“不同意罷免”，正是為了反對民進黨一黨專政，反對賴清德一人獨裁。



“中選會”表示，通過罷免者自8月1日起即被解除職務，這表示，自8月1日起，“立法院”就極可能綠大於藍或大於藍白，那不僅會讓過去一年多來藍白聯手通過的“選罷法”、“憲法訴訟法”和“財政收支劃分法”修正案等可能全數被推翻，還會迅速通過大法官人事同意權，好讓“憲法”法庭及早審議“內政部”提交的“撤銷中華統一促黨、復康聯盟黨聲請案”，進一步迫害偏統的政黨。



簡言之，“不同意罷免”非僅為保住24名藍委的生存，也非僅為讓國民黨保有“立院”最大黨的地位，而是防止民進黨在沒有制衡的力量下，打著“抗中保台”旗幟恣意妄為，抹紅一切異議聲音，侵害言論自由，並人為阻攔兩岸民間交流合作、兩岸關係融合發展。

