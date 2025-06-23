霍爾木茲海峽：關還是不關，這是一個問題

中評社北京6月23日電／據新華社：在本國核設施遭到美國襲擊後，伊朗方面22日警告說，可能關閉國際重要海運航道霍爾木茲海峽。這一表態立即引起國際社會的廣泛關注，國際油價應聲上漲。霍爾木茲海峽究竟有多重要？伊朗可能如何“出牌”？可能會帶來哪些影響？



霍爾木茲海峽有多重要



據伊朗新聞電視台網站22日報導，伊朗議會國家安全和外交政策委員會成員伊斯梅爾·庫薩里說，鋻於美國對伊朗發動打擊，伊朗議會一致同意，“應該關閉霍爾木茲海峽”，但是否關閉須由伊朗最高國家安全委員會最終決定。



霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，通過這一海峽運輸的石油佔全球石油運輸總量大約五分之一。霍爾木茲海峽最窄處約33公里，伊朗位於海峽北岸。



美國能源信息局估計，2024年經過該海峽運送的油品數量日均約2000萬桶，約佔全球日均石油消費量的20%。2024年全球約20%的液化天然氣貿易量也經此運輸。



伊朗此前曾多次威脅封鎖霍爾木茲海峽，但都未付諸行動。分析人士指出，對伊朗而言，關閉霍爾木茲海峽是一種“威懾力量”。法國《回聲報》說，封鎖霍爾木茲海峽是“德黑蘭最後一張王牌”。



美國媒體援引資深國際石油市場分析師安迪·利波的話報導，如果霍爾木茲海峽被完全封鎖，原油價格可能漲至每桶120美元至130美元。德意志銀行分析師吉姆·里德表示，市場下一步走勢“實際上取決於伊朗是否會將石油武器化”。

