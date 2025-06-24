台抗日志士後代蕭開平：歷史須銘，國恥勿忘

台灣抗日親屬協進會榮譽會長，台灣抗日志士後代蕭開平（中評社 許思悅攝） 中評社成都6月24日電（實習記者 許思悅）6月22日，2025“文化抗戰川渝行”兩岸媒體“雙城記”採訪活動啟幕，兩岸媒體記者、台灣文化學者、抗戰老兵後代、青年學生約30人走進建川博物館，追尋兩岸共同的歷史記憶。台灣抗日親屬協進會榮譽會長，台灣抗日志士蕭光明、蕭升祥、蕭道應後代蕭開平在日本侵華罪行館參觀時，向兩岸記者講述家族抗日史。



蕭開平表示，中國人絕不能忘記歷史，不能忘記兩岸同胞在抗日鬥爭中的犧牲與貢獻，我們參觀博物館的目的正是為了銘記歷史，不忘國恥。1895年《馬關條約》簽訂後，台灣被割讓給日本，但許多台灣人，如蕭先生的高祖父和父親，始終心繫祖國，前赴後繼回大陸參與抗日戰爭。這些台灣抗日志士的的英勇事跡，是兩岸同胞共同捍衛民族尊嚴的歷史見證。



然而，日本殖民統治50年間推行“皇民化”洗腦，這不僅是台灣同胞的歷史創傷，更是中華民族集體記憶中的深刻傷痕。蕭開平回憶道：“抗戰勝利後，我的阿姨聽到日本天皇宣告投降，她痛哭流涕…我們是堂堂正正的中國人，不是戰敗國的國民，而是戰勝國的國民。”



針對當前島內局勢，蕭開平指出，民進黨當局進行新一輪“皇民化”操弄，割裂兩岸。他呼籲台灣民眾認清歷史，推動兩岸和平統一，努力讓台灣和平回到祖國懷抱。

