快評：“台獨”妄想走完最後一里路，自敲喪鐘

中評社快評／賴清德22日發表“團結國家十講”系列的第一講，又一次觸碰大陸底線。國台辦發言人陳斌華23日指出，賴清德講話充斥敵意與挑釁，是一篇赤裸裸煽動兩岸對立對抗的“台獨”宣言，是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪，賴清德“違背歷史、現實和法理胡編亂造的種種謬論，只會被掃進歷史的垃圾堆”。



賴清德22日的講話主題聚焦“國家”，宣稱“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，＂中共未統治過台灣＂、“台灣在信史、有文字以前，就存在獨立的生態系”，等等。賴清德重彈“台獨”老調，刻意曲解、割裂歷史，大肆兜售“台獨”分裂謬論，充分暴露冥頑不化的“台獨”本性。



大陸專家、廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，賴清德是在用這種論述來號召台灣民眾團結走完“台獨”最後一里路。賴清德過去“把可以講的東西都已經講完了”，包括“兩國論”與“境外敵對勢力”的定位，“現在賴清德是‘能做什麼事情就做什麼事情’”，包括3月13日發表的“賴十七條”等政策，已在實踐中。



當前兩岸關係複雜嚴峻，國際局勢險惡多變，賴清德重彈“台獨”老調，顯然有政治意圖。必須指出的是，搞對抗沒有出路，謀“台獨”更是絕路。“台獨”妄想走完最後一里路，是“台獨”未路狂奔，自敲喪鐘。當“台獨”走完最後一里路，不會是“台獨”得到勝利，而是歷史的審判，將以“台獨”徹底滅亡為終結，掃進歷史的垃圾堆。