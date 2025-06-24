伊朗已認可停火方案　以色列先同意停火

這是6月19日在德黑蘭拍攝的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台大樓被襲後的場景。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月24日電／據新華社報導，據外媒報導，一名伊朗高級官員證實，在同卡塔爾首相通話後，伊朗已同意美國提出的、與以色列衝突停火方案。據知情人士透露，此前美國總統特朗普致電卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆，告知以色列方面已同意停火，並請卡塔爾勸說伊朗方面接受該方案。隨後，卡塔爾首相同伊朗方面進行了溝通。



特朗普披露“全面徹底停火”細節



特朗普23日在其社交媒體平台“真實社交”上發文表示，以色列和伊朗已就“全面徹底停火”達成一致。



特朗普在美國東部時間當天18時02分（北京時間24日6時02分）發表的帖文中說，停火將在大約6小時後正式生效，屆時以伊雙方將完成各自正在進行的“最後任務”。



他說，根據協議，停火將分階段實施：伊朗先開始停火，到第12個小時的時候，以色列也開始停火，到第24個小時的時候，這場“持續12天的戰爭”將正式結束。



特朗普說，每一階段的停火期內，另一方將“保持和平與尊重”。



美國副總統萬斯23日表示，特朗普希望同伊朗方面直接接觸，以推動事態向前發展。他還表示，在伊朗對美國在卡塔爾的軍事基地實施打擊後，特朗普和卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆就以伊停火方案進行了討論。



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