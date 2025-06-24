袁家軍率中共代表團訪問英國

6月23日，在英國倫敦，中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍（右二）出席中國(重慶)—英國知名企業座談會。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月24日電／據新華社報導，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍率中共代表團於6月22日至23日訪英。其間，袁家軍會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾，出席中國（重慶）—英國知名企業座談會，與倫敦金融城市長靳翊偉、英中貿協主席古沛勤等交流。



袁家軍表示，在習近平主席和斯塔默首相戰略引領下，當前中英關係呈現向好發展勢頭。中方願同英方一道，秉持戰略夥伴定位，進一步加強對話合作，增進戰略溝通，深化政治互信，共迎挑戰，不斷拓展經貿、科技、人文、地方等領域務實合作，共同推動發展穩定互惠的中英關係。重慶願發揮產業基礎、綜合樞紐、超大城市等多重優勢，深化同英方在智能製造、商貿物流、金融服務、城市治理等領域交流合作，為助力兩國關係再上台階貢獻地方力量。



英方表示，英中關係具有戰略意義，雙方合作有利於世界和平與發展。英方願與中方增進交流，深化經貿、科技、投資、教育等合作，共同維護多邊主義和自由貿易體系。

訪問期間，袁家軍還會見英國怡和公司負責人等工商界人士，闡釋中國高質量發展改革舉措，展示全面深化改革、擴大高水平對外開放帶來的新機遇，並赴倫敦金融城、巴特西發電廠、金絲雀碼頭等考察調研。