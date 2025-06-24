日本加強在日外國人管理

中評社北京6月24日電／據央視新聞報導，據中國駐日本大使館微信公眾號消息，據日本媒體報導，日本政府正研究加強在日外國人管理，日本法務省已發布清理非法滯留人員計劃。中國駐日本大使館在此提醒旅居日本及計劃來日的中國公民及時瞭解並遵守有關法律法規，避免個人利益受損，請重點關注以下事項：



一、提前瞭解入境居留要求



日本有超過20種居留資格，持各項居留許可在日可從事的活動範圍各不相同。從事許可範圍以外的活動（如持留學居留資格打工獲取報酬），需提前向各地出入國及在留管理局申請“資格外活動許可”。來日前請從官方渠道瞭解日本入境居留要求，不要盲從中介公司指導，避免因不瞭解當地法律法規從事與居留資格種類不符的活動。



二、確保加入醫療健康保險



日本《國民健康保險法》規定，在日居住的外國人也有加入國民健康保險義務，滯納保險費將無法更新居留資格。日本醫療費用較高，強烈建議來日遊客提前購買醫療保險以備不時之需。欠繳醫療費用將影響下次入境日本。



三、合法合規開展經營活動



在日開展經營活動時應遵守日方有關稅收、經營管理等法律法規，及時履行相應報備審批手續，以防捲入勞資糾紛、公司註冊、鄰里糾紛等常見涉案事件。無實質經營活動、偷稅漏稅、騙領補助金等情形可能被取消居留資格、遣返回國或面臨刑事處罰。