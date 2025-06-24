沖繩民眾不滿政府處理駐日美軍問題的方式

6月23日，在日本沖繩，日本首相石破茂在沖繩戰歿者追悼儀式上發言。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月24日電／據新華社報導，日本首相石破茂23日在出席沖繩戰歿者追悼儀式時說，他決心減輕沖繩民眾因當地美軍密集駐扎帶來的沉重負擔。但當地民眾表示，不滿日本政府處理駐日美軍相關問題的方式。



今年是沖繩戰役結束80周年，追悼儀式當天在沖繩縣絲滿市摩文仁的和平祈念公園舉行。沖繩縣知事玉城丹尼在儀式上講話說，沖繩因當地美軍基地高度集中承受重壓，由美軍等相關人員引發的案件和事故、美軍基地衍生的環境問題，以及邊野古新基地的建設爭議等問題延續至今。



當地民眾具志堅隆鬆對新華社記者說，希望美軍完全離開沖繩，“80年來，美軍駐扎在沖繩，給我們帶來了巨大傷害。我不想把這種狀態留給下一代。”



在追悼儀式舉行前一天，部分民眾還在和平祈念公園集會，絕食抗議日本政府從沖繩本島南部采集土砂用於填海造地、推進駐日美軍邊野古基地建設。



沖繩縣承接了按面積計算大約70%的駐日美軍基地。長期以來，駐日美軍犯罪高發。據沖繩縣統計，1972年至2023年間，駐日美軍及家屬在沖繩共涉及約6200起刑事案件，其中不乏殺人、強姦、搶劫等惡性案件。



美軍1945年3月26日進攻沖繩，戰鬥持續近3個月。沖繩戰役造成當時沖繩人口約四分之一死亡。沖繩縣每年6月23日悼念在沖繩戰役中的死者。