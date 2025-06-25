中評編譯：韓新政府危急關頭的安保現實

韓國新總統李在明日前宣示就職 中評社首爾6月25日電（記者 崔銀珍編譯）韓國峨山政策研究院外交安保中心研究委員梁旭(音)日前在韓國《中央日報》上刊文表示，大韓民國正面臨嚴峻考驗，自1953年以來被認為堅不可摧的韓美同盟正面臨危機。文章編譯如下：



美國將安全力量集中於牽制中國，並根據唐納德·特朗普總統的"和平締造（Peacemaking）"戰略，與俄羅斯、伊朗和朝鮮進行談判。如果與這些國家能夠實現真正的和平，那將是再好不過的結果。然而，特朗普式和平締造的基礎是一種自私的計算方式，即專注於中國，並將其他威脅轉嫁給盟友。因此，如果美國在放任朝鮮核問題的狀態下，通過談判僅減少對美國本土的核威脅，那麼韓國將獨自承擔全部的核威脅。



在這種千鈞一發的狀況下，韓國的安全在12·3緊急戒嚴後長達六個月無法正常運作。原本應在今年1月特朗普政府上台時啟動的韓美合作因領導力缺失而陷入停滯。其結果是，在特朗普的美朝談判話語體系中，衹有朝鮮而沒有韓國。在無法進行正常外交的時期，韓國不是美國規劃的新安全秩序的主體，而是其對象。如果無法登上談判桌，韓國就不是談判的主體，而是談判的對象——這正是國際社會冷酷的現實。



隨著新政府的成立，美國將向韓國提出削減駐韓美軍和大幅增加防衛費分攤的賬單。這不僅僅是因為特朗普將韓國視為"提款機（Money machine）"，而是關乎韓國在遏制中國的戰線中將扮演何種角色。根據所作出的選擇，韓國可能在承擔巨額成本的同時，反而因駐韓美軍的削減而面臨安全隱患。相反，也可能期待駐韓美軍的增強或核力量的靈活部署。因此，在給予對方所需的同時，爭取我們想要的東西，這樣的智慧決斷才是新政府最為迫切需要的。



因此，對華外交變得更加重要。雖然不能構建與中國直接對抗的格局，但如果僅僅以平衡為名，在美中衝突結構中一味迴避，就會重蹈薩德（THAAD）事件等最糟糕的局面。不僅會受到美中雙方的懷疑，更重要的是，這種做法會讓中國確信韓國是一個在壓力下退縮的脆弱國家。

