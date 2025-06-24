陳旭：美以對伊軍事打擊違反《聯合國憲章》

中評社北京6月24日電／據新華社報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭23日在聯合國人權理事會第59屆會議期間出席“捍衛《聯合國憲章》之友小組”主辦的紀念《聯合國憲章》80周年主題邊會，並圍繞國際和平議題作嘉賓發言。



陳旭表示，《聯合國憲章》奠定了現代國際秩序基石，確立了當代國際關係基本準則。當前，國際和平事業遭遇嚴峻挑戰，美國、以色列對伊朗發動軍事打擊違反了《聯合國憲章》宗旨和原則，美“退群撤資”嚴重衝擊多邊主義。中方主張踐行真正的多邊主義，堅持通過對話協商化解分歧，堅持以和平促進發展和人權，支持聯合國穩步推進改革。



陳旭強調，“捍衛《聯合國憲章》之友小組”是支持多邊主義、維護公平正義、反對單邊制裁的倡導者。中方願同小組成員及國際社會一道，繼續秉持互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，堅定維護聯合國作用，為維護世界和平、促進共同發展、實現人人享有人權作出積極貢獻，推動構建人類命運共同體。



會議由委內瑞拉常駐日內瓦代表德勒茲主持，伊朗、古巴、俄羅斯等國常駐代表和高級外交官就當前國際形勢、人權、安全等議題發言，白俄羅斯、厄立特里亞、洪都拉斯、巴拿馬等40餘國派代表參加會議。