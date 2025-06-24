王毅分別會見英國前首相、印度國家安全顧問

6月23日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見印度國家安全顧問、中印邊界問題印方特別代表多瓦爾。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月24日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅23日在京分別會見英國前首相布萊爾，印度國家安全顧問、中印邊界問題印方特別代表多瓦爾。



會見布萊爾時，王毅說，去年習近平主席和斯塔默首相先後通話、會晤，引領中英關係走上改善發展正軌。中方重視英方提出要奉行連貫、持久、相互尊重的對華政策，願同英方共同落實兩國領導人達成的重要共識，推動中英關係健康穩定發展。



布萊爾說，孤立中國注定不會成功，世界應更多瞭解中國。英中關係十分重要，雙方應加強政府各層級和社會各界對話交流，廣泛開展互利合作。



會見多瓦爾時，王毅說，去年10月，習近平主席同莫迪總理在喀山會晤，達成改善雙邊關係重要共識。中印應堅持“互為發展機遇、互不構成威脅”，雙方“是合作夥伴而非競爭對手”的重要共識，妥善處理敏感問題，維護邊境地區和平安寧。



多瓦爾表示，印中兩國領導人重要共識為雙邊關係發展指明了方向。雙方應從長遠和戰略視角看待雙邊關係，相互理解包容，擴大共同利益。印方完全支持中方作為上合組織輪值主席國辦好峰會。