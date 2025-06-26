中評編譯：韓新政府的外交基調是什麼？

中評社首爾6月26日電（記者 崔銀珍編譯）在中東局勢日益嚴峻的背景下，韓國總統辦公室於22日下午發布書面聲明，宣布李在明總統將不出席北約峰會。據悉，考慮到會議期間難以促成韓美首腦會談，且中東局勢激化引發國內經濟不安，政府判斷應聚焦於內政，加快推進包括人事安排在內的應對舉措。但與此同時，也有觀點指出，此次原可作為在無核化等議題上爭取外交實利的契機，其缺席令人頗感可惜。對於尚未展現出明確方向的‘李在明式務實外交’，前駐美大使、慶南大學客座教授安豪榮在《韓國日報》專欄中指出：“自強與團結並行”應成為新政府外交政策的核心基調。以下為專欄全文：



新政府面臨著極其嚴峻的安全與經濟環境。首先，是大國政治的回歸。這意味著什麼？意味著國際政治結構正朝著一戰和二戰災難頻發時期——1945年以前的局面回歸。在那段歷史中，我們曾經歷了失去國家的國難。為了防止大國政治的弊端，以美國為主導，艱難建立了“以規則為基礎的國際秩序”。我們正是借助這一秩序，維持了國家安全，並實現了被稱為“奇跡”的經濟發展。然而，如今我們正目睹美國自身也正逐步回歸到大國政治的現實。



在這種局勢下，新政府的外交基調應當是什麼？在美國自身無視‘以規則為基礎的國際秩序’的情況下，一些評論人士認為，比起堅持原則，我們應更傾向於追求實際利益，以應對當下的困境。尤其是在日益激化的美中對立中，主張與美國保持一定距離，並採取更加接近中國的外交路線。



這類主張並非首次出現。實際上，我們曾嘗試採取類似的外交路徑，惋惜的是，這一嘗試最終使我們陷入兩難，不僅失去了美國的信任，也未能換取中國的信賴。在當前大國政治所帶來的嚴峻環境中，“自強”與“團結”理應成為我們外交政策的核心基石。



首先，為實現自強，培養科技、經濟與軍事實力應當成為國家施政的首要任務，尤其是科技。我國之所以能夠實現經濟發展、增強國防安全，正是得益於以KIST的設立和吸引旅美科學家為代表的“科技立國”努力。然而，如今這樣的願景與奮鬥似乎已然淡出人們的視野。我們期待新政府能夠重振這一戰略方向。過去十年間，中國通過“製造業2025”戰略，在各個領域的技術層面已實現對我們的超越。我們沒有理由做不到。

