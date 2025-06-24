習近平出席第二屆中國—中亞峰會並作主旨發言

習近平還同中亞五國元首共同出席中國－中亞減貧合作中心、教育交流合作中心、荒漠化防治合作中心和貿易暢通合作平台揭牌儀式。各方商定由中國於2027年主辦第三屆中國－中亞峰會。當晚，習近平出席托卡耶夫總統為出席峰會的國家元首舉行的歡迎宴會。蔡奇、王毅等參加上述活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月24日電／據人民日報報導，當地時間6月17日下午，第二屆中國－中亞峰會在阿斯塔納獨立宮舉行。哈薩克斯坦總統托卡耶夫主持會議。中國國家主席習近平、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席。元首們在友好氣氛中共同回顧西安峰會以來中國－中亞各領域合作成果，展望未來發展方向，一致決定弘揚“中國－中亞精神”，堅持永久睦鄰友好，攜手推動中國－中亞命運共同體建設不斷取得新成就。



習近平同中亞五國元首集體合影，隨後出席峰會，發表題為《弘揚“中國－中亞精神” 推動地區合作高質量發展》的主旨發言。



習近平指出，兩年前，我們相聚中國西安，共同擘畫了中國中亞合作的“西安願景”。兩年來，中國同中亞國家共建“一帶一路”走深走實，各領域合作積極推進，中國－中亞機制四梁八柱基本成型，首屆峰會共識全面落地，合作之路越走越寬廣，友誼之花越開越燦爛。習近平強調，我們的合作根植於兩千多年的友好往來，鞏固於建交30多年的團結互信，發展於新時代以來的開放共贏。在長期實踐中，我們探索形成了“互尊、互信、互利、互助，以高質量發展推進共同現代化”的“中國－中亞精神”：堅持相互尊重、平等相待，國家不分大小一視同仁，有事大家商量著辦，協商一致作決策；堅持深化互信、同聲相應，堅定支持彼此維護國家獨立、主權、領土完整和民族尊嚴，不做任何損害彼此核心利益的事；堅持互利共贏、共同發展，互為優先夥伴，互予發展機遇，兼顧各方利益，實現多贏共生；堅持守望相助、同舟共濟，支持彼此走符合國情的發展道路，辦好自己的事情，合力應對各類風險挑戰，共同維護地區安全穩定。“中國－中亞精神”為世代友好合作提供了重要遵循，我們要始終秉持，不斷發揚光大。



習近平指出，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期。唯有不移公平正義之心、不墜互利共贏之志，才能維護世界和平、實現共同發展。關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己。歷史不能倒退，應當向前；世界不能分裂，應當團結；人類不能回到叢林法則，應當構建人類命運共同體。我們要以“中國－中亞精神”為引領，以更加進取的姿態和更加務實的舉措加強合作，推動共建“一帶一路”高質量發展，朝著構建中國－中亞命運共同體目標砥礪前行。