習近平會見新西蘭總理拉克森

6月20日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新西蘭總理拉克森。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月24日電／據新華社報導，6月20日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新西蘭總理拉克森。



習近平指出，建交50多年來，中新關係歷經國際形勢風雲變幻，雙方始終相互尊重、攜手前行，兩國關係長期走在中國同西方發達國家關係前列，給兩國人民帶來實實在在的福祉。在中新全面戰略夥伴關係開啟第二個10年之際，雙方要共同推動中新關係在新的10年取得更大發展，更好造福兩國人民。



習近平強調，中新雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。中新之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確看待和處理兩國差異和分歧。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年，作為戰後國際秩序的建設者和維護者，中新兩國要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



拉克森表示，新中關係意義重大。2014年，習近平主席訪問新西蘭，雙方建立全面戰略夥伴關係。在兩國領導人戰略引領下，各領域合作蓬勃發展。新方高度重視對華關係，將繼續奉行一個中國政策，願同中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合作，密切旅遊、教育等領域人文交流，推動新中關係取得更大發展。當今世界充滿不確定性，國際社會期待中國發揮更大作用。新方願同中方積極溝通協調，維護多邊貿易體制，共同應對全球挑戰。新方支持中國明年舉辦亞太經合組織會議。