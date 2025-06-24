餘偉文：穩定幣的穩妥和可持續發展

中評社香港6月24日電／大公報報導，香港金融管理局總裁餘偉文分析，今年5月，立法會通過了《穩定幣條例》，為香港引入錨定法定貨幣的穩定幣發行人發牌制度。條例進一步完善香港數字資產活動監管框架，以保障貨幣和金融穩定，並鞏固提升香港國際金融中心的地位。條例將於8月1日生效，屆時金管局將開始接受牌照申請。目前，金管局正就落實條例的具體指引進行市場咨詢，爭取盡快訂立指引。



在香港完成立法工作的同時，海外市場也有新的發展：歐盟已於2024年實施了《加密資產市場監管法規》（MiCA）；美國亦在討論與穩定幣相關的法案並取得積極進展；一家主要的穩定幣發行機構6月初在美國上市，且股價在上市後錄得不錯的升幅。轉眼間，從“幣圈”到金融圈再到社會上，“穩定幣”一詞驟然升溫──最基本的知識普及、各種場景的應用、對傳統支付的顛覆，以至戰略意義等評論分析湧現各種媒體。



作為穩定幣監管制度的執行者，我們固然樂見公眾對穩定幣產生興趣，但出於監管者的職責所在，我也想降降溫，讓大家能較客觀冷靜地看待穩定幣。穩定幣的作用和好處在立法過程的各種公開文件已多有敘述，加上近期的熱議，相信大家已有一定的認知，在此不再討論，重點談談我們對風險、監管及日後審批牌照的一些思路。



為支付工具 非投資工具



首先是穩定幣的屬性。穩定幣並不是投資或投機的工具，而是運用區塊鏈技術的支付工具之一，本身並沒有升值空間。以跨境支付這類應用場景為例，除了穩定幣，其他新型支付工具還包括部分央行合作建立的CBDC（即央行數碼貨幣）網絡、某些國際銀行計劃發行的代幣化存款、快速支付系統跨境連線等等。這些支付工具各有特點，成熟程度不一，未來的發展前景很大程度由市場力量決定。

