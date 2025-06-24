中東局勢驟變　金價阻力3425美元

中評社香港6月24日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，環球政經局勢瞬息萬變，本周需密切關注中東局勢、美國聯儲局主席鮑威爾在兩院的貨幣政策報告及多位官員講話。同時，美國一季度國內生產總值（GDP）、5月耐用品訂單、新申領失業救濟金人數、核心個人消費支出（PCE）物價指數，以及密歇根消費者信心指數等重磅數據密集發布，全球避險情緒與政策預期持續擾動行情。



過去一周，美國與多國關稅爭端達成協議，市場風險偏好回升，降低了市場避險情緒。地緣政治方面，以伊衝突持續升級，沒有明顯退出戰略的跡象。特朗普政府態度反復，既稱可能支持停火，又派美軍空襲伊朗，並追加對伊朗新制裁，加劇局勢複雜性；然而，俄羅斯警告伊朗最高領袖哈梅內伊遭刺殺，伊朗政權更迭將觸發“潘多拉魔盒”。



留意美本周經濟數據



本周多國發布經濟數據，其中，鮑威爾將向國會提交半年度貨幣政策報告，市場借此研判美聯儲經濟評估與利率路徑。美國5月核心PCE物價指數或重塑加息預期。目前美聯儲內部對降息緊迫性分歧明顯，叠加多國經濟數據（中、日、英等）集中發布，可能加劇市場波動。需警惕地緣政治局勢衝突與政策不確定性對能源、黃金及股市連鎖衝擊。



技術分析，周線BOLL通道向上，KD黃金交叉；日線價格獲中軌支撐但KD死亡交叉，金價整體偏震蕩上行。重要支撐3248美元至3294美元，不破3248美元存在反攻機會；關鍵阻力3396美元至3425美元，突破企穩3425美元有望延續漲勢。