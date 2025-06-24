中東局勢緊張　避險資金續湧港

國際資金增配人民幣資產，支持港股繼續呈現強勢，港交所有力重上400元水平。（大公報） 中評社香港6月24日電／美國襲擊伊朗核設施，令中東地緣政治緊張局勢火上加油，疲乏的美歐經濟將進一步受到石油、天然氣價格急升的重擊，陷入嚴重滯脹危機之中，市場避險情緒高漲，人民幣資產成為安全避風港，港股可望繼續表現優於全球股市。



大公報報導，繼關稅政策之後，特朗普政府冒險襲擊伊朗核設施的行動，最終可能得不償失及自討苦吃，下列兩大因素影響，美國股匯債難有運行。



油價推升通脹 美股債無運行



一是美國介入未必有效解決以色列與伊朗之間的衝突，反令中東地緣政治進一步升級，地區局勢亂上加亂，勢必長期拖著美國的後腿，損害自身利益。



例如接連波斯灣與印度洋的霍爾木茲海峽航道隨時受阻（根據傳媒報導，伊朗新聞電視台22日援引伊朗國會議員伊斯梅爾.庫薩裡的話說，伊朗議會已經就關閉霍爾木茲海峽達成共識，最終決定將由伊朗最高國家安全委員會作出），影響石油及商品航運運輸，不但加劇美國通脹，還會增加財政赤字，不斷擴大開支以應付曠日持久的中東亂局。



更甚的是，除了面對伊朗的報復行動之外，美國在紅海商船亦可能受到胡塞武裝攻擊，軍費開支繼續有增無減，因而美國債務爆煲風險進一步急升。



美內部撕裂激化 美匯弱上加弱



事實上，有華爾街大行警告中東緊張局勢可能推動油價上破100美元，布蘭特期油價格昨日在亞洲時段曾急升5%至逾80美元，美國聯儲局短期更難減息撐經濟，目前處於歷史高位的美國股債，調整壓力可以想像得知。



二是特朗普下令襲擊伊朗行動引起違反美國憲法的爭議，有美國國會議員直指特朗普未經國會授權攻擊伊朗實屬違憲，總統無權決定參戰，這是國會的權利，而白宮前首席策略師班農亦曾警告對伊朗採取軍事行動，加劇美國內部撕裂。



總之，中東局勢升級會產生外溢的負面影響，令美國政經不穩定、不確定因素進一步增加，預期資金繼續流出美元資產，美元匯價將弱上加弱。



中東地緣政治局勢緊張，環球股市普遍受壓，港股、A股昨日則逆勢上升，反映有不少避險資金湧入中國，人民幣資產成為增配目標。正如財政司司長陳茂波所言，香港是全球投資者在動蕩時期的“安全港”，資產財富管理規模近4萬億美元，相當於本地生產總值的10倍以上，其中三分二的資金來自香港以外。



水漲船高 港交所目標400元



由此可見香港金融業競爭力強勁，匯聚內外全球資金，遲早登上全球資產財富管理一哥寶座。其實，美元匯價持續走弱，加上內地及香港經濟保持穩健，促使國際資金增配人民幣資產，支持港股繼續呈現強勢，港交所有力重上400元水平。



港股表現強勢，引證在中東危局之中發揮著資金避風港的重要角色。內地經濟韌性強、潛力大，為全球經濟注入穩定性，將有更多資金流入人民幣資產避險。