以狠抓作風建設為切入口　推動營商環境向好

湖南省衡東縣紀委監委聚焦涉企行政執法、行政審批服務、項目建設等重點領域和關鍵環節，強化監督檢查，以有力有效監督推動減輕企業負擔。圖為該縣紀檢監察幹部在項目建設現場瞭解相關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京6月24日電／據中央紀委國家監委網報導，二十屆中央紀委四次全會強調，聚焦吃拿卡要、冷硬橫推、違規收費、趨利性執法等嚴重影響市場秩序問題，督促糾治整改，促進保持公平公正的市場環境、風清氣正的營商環境。實踐中，如何以狠抓作風建設為切入口，下大氣力糾治影響破壞營商環境的不正之風和腐敗問題？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



將優化營商環境作為政治監督重點，著力構建責任貫通、監督精準、服務高效的治理格局



記者：營商環境好不好，企業最有發言權。請結合實踐談談，如何聚焦企業急難愁盼，直擊痛點，靶向整治涉企服務中存在的作風問題？



汪行：鎮江位於長江與京杭大運河“十”字交匯處，致力建設“創新創業福地 山水花園名城”。營商環境是一個地區經濟發展之基、活力之源，是助推高質量發展的重要支撐。我們堅持把優化營商環境作為圍繞中心、服務大局的重要政治責任，查改治一體推進，對企業反映強烈、群眾反映集中、社會普遍關注的影響和破壞營商環境問題，及時響應、快查快辦，推動構建親清政商關係，整治“親而亂為”，防止“清而不為”，做到“清上加親”，推動營商環境持續向好向優。實踐中，立足職能職責，建立協同工作機制，推動各地各部門將優化營商環境作為“一把手”工程一抓到底，層層擰緊責任鏈條。市縣紀委監委上下聯動、同向發力，將監督護航優化營商環境納入政治監督重點任務清單，聚焦黨中央決策部署落實情況加強監督檢查，疏通惠企政策落實中的堵點，破除涉企行政執法中的痛點，解開中介服務裡的難點。出台系列措施，開展專項整治，明確對“吃拿卡要”“不作為慢作為”“任性執法”“指定中介”等問題，實行集中線索管理、集中分析研判、集中交辦督辦、集中調度推進，確保整治有力有效。聚焦企業急難愁盼，建立市縣紀委監委領導班子成員聯繫重點園區制度，分輪次走訪全市園區重大產業項目，深入瞭解屬地部門、公職人員履職情況；選聘100名優化營商環境監督員，搭建營商環境問題“收集—復核—督辦—反饋”全流程閉環“直通車”，推動有關部門用心用情解決企業群眾合理訴求。