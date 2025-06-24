科大培育初創SmartCare夥中大開發AI醫療方案

科大培育的本地醫療科技初創公司SmartCare與中大昨日簽署合作備忘錄。（大公報） 中評社香港6月24日電／香港科技大學（科大）培育的本地醫療科技初創公司SmartCare與香港中文大學醫院（中大醫院）昨日（23日）宣布合作，冀通過人工智能（AI）驅動的創新解決方案，提升醫療服務水平。雙方簽署合作備忘錄，標誌著共同開發AI醫療技術方案的決心，致力將尖端技術應用於醫療場景。



大公報報導，是次合作結合SmartCare在醫療AI技術的專長與中大醫院對提供卓越醫療服務的承諾，旨在應用先進的AI技術，優化臨床工作流程，提升病人照護，並提高醫院的營運效率。



根據合作備忘錄，由科大計算機科學及工程學系孵化創立的SmartCare將提供其尖端的AI技術解決方案，包括以病人為本的診療平台，而中大醫院將開放其AI實驗室，促進這些解決方案的開發與整合。雙方合作將為應用創新工具奠定基礎，革新病人就診體驗並全面提升醫療成效。



中大醫院行政總裁馮康醫生表示，與SmartCare的合作顯示他們致力採用創新技術以提升病人護理的決心。通過將AI結合臨床實踐，希望提升臨床工作效率，為病人提供更個人化及更高效的醫療體驗。



SmartCare行政總裁兼聯合創辦人鄭毅誠醫生則指，AI方案旨在優化臨床工作流程，讓醫護人員更專注於病人護理，這次合作將為醫療業界樹立創新典範。