中大六項目獲“產學研1＋”資助

中大六個項目獲第二批“產學研1+計劃”資助。（大公報） 中評社香港6月24日電／政府創新科技署的“產學研1＋計劃”，上周二（17日）公布第二批共25個獲資助項目，總資助金額逾10億元。在計劃的兩輪資助中，中大獲得的資助項目數量位居香港院校之首。中文大學在第二批中占6個項目，包括針對消化道癌症腫瘤，而開發的創新機械人平台“華陀外科手術系統”，能夠提升內鏡黏膜下剝離術（ESD）的精準度和安全性等；針對炎症性腸病，而研發的新一代非入侵性診斷技術，能夠以糞便樣本檢測診斷，減少不必要的腸鏡檢查，並有望將診斷成本降低逾九成；以及一個由人工智能（AI）驅動的宏基因組平台，用於自閉症譜系障礙診斷等。



大公報報導，消化道癌症是全球最常見的癌症之一，中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智醫生表示，ESD作為早期消化道癌症的標準微創治療方式，既能完全切除腫瘤，又能保留健康組織，但ESD技術門檻高且高度依賴外科醫生的操作經驗，故限制了其廣泛應用或發展至市場階段。對此，中大醫學院院長趙偉仁團隊帶領開發了創新機械人平台“華陀外科手術系統”，針對消化道癌症，利用柔性機械人技術，能夠提升ESD的精準度、安全性及減少並發症。



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這項技術標誌著醫療機械人及微創外科手術的大突破，為早期消化道癌症患者帶來新希望。葉瀚智醫生指出，研發項目所需資金龐大，目前該系統只用於動物階段，目標是短期內進行首個病人治療實驗，並取得相關認證，將來可推行至其他手術。



另一個由中大醫學院副院長（研究）兼內科及藥物治療學系教授黃秀娟、中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮領導的研究團隊，聯同中大衍生企業微識生物科技診斷有限公司，針對炎症性腸病及自閉症譜系障礙，這兩項全球重大健康挑戰，而研發新一代非入侵性診斷技術，包括兩項突破性技術“Enterosight”及“MetaGenie”。黃秀娟指出，炎症性腸病是一種慢性腸道疾病，症狀與其他腸道問題相似，常被誤診，影響患者治療時機。自閉症譜系障礙則是一種神經發展障礙，診斷過程繁復，導致干預延誤。

