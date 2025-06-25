抗戰勝利80周年紀念活動總體安排發布

新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月24日上午舉行新聞發布會，中央宣傳部副部長胡和平，閱兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵在會上介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總體安排。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中外媒體高度關注紀念活動有關安排。在發布會開始前一個小時，位於電報大樓的新聞發布廳已座無虛席，後區也架滿了攝影攝像設備，人氣之高可見一斑。



發布會上，胡和平介紹，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，將開展各式活動。



一是隆重舉行紀念大會、閱兵、招待會和文藝晚會。9月3日上午，以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委名義，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。習近平總書記將發表重要講話。9月3日中午，在北京舉行招待會，習近平總書記將發表重要講話。9月3日晚，在北京舉行文藝晚會，黨和國家領導人將出席。



二是頒發“中國人民抗日戰爭勝利80周年”紀念章。以中共中央、國務院、中央軍委名義，為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發“中國人民抗日戰爭勝利80周年”紀念章。各地區各有關部門將組織開展對國內健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬、抗戰烈士親屬的慰問活動。



三是舉行主題展覽開幕式。7月7日，以中共中央、國務院、中央軍委名義，在中國人民抗日戰爭紀念館舉行紀念全民族抗戰爆發88周年儀式，同時舉行《為了民族解放與世界和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年》主題展覽開幕式。