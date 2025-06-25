胡和平：今年抗戰勝利紀念活動有三個特點

中央宣傳部副部長胡和平（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月24日上午舉行新聞發布會，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總體安排。中央宣傳部副部長胡和平在會上表示，今年的紀念活動有紀念規格高、涉及面廣、注重群眾參與這三個特點。



胡和平表示，中國人民抗日戰爭是近代以來中國人民反抗外敵入侵持續時間最長、規模最大、犧牲最多的民族解放鬥爭，為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻。這次紀念活動的主題是“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”，就是要銘記中國人民反抗日本軍國主義侵略的艱苦卓絕的鬥爭，緬懷在中國人民抗日戰爭中英勇獻身的英烈和所有為中國人民抗日戰爭作出貢獻的人們，宣示中國人民堅定不移走和平發展道路、堅定不移維護世界和平的立場和決心，從歷史中汲取前行的智慧和力量，開創更加光明的未來。近年來，黨和國家每年都會對全民族抗戰爆發、紀念抗戰勝利、勿忘“九一八”、南京大屠殺死難者國家公祭等抗戰紀念活動作出安排，這次的紀念活動有這麼幾個特點：



一是紀念規格高。紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是今年黨和國家的一件大事。在剛才介紹的安排當中，以黨和國家名義舉行的活動就有5項，包括紀念大會、招待會、頒發紀念章、主題展覽開幕式、國家公祭儀式等。之所以安排這麼多高規格的活動，就是要展現黨和國家對歷史的尊重、對英烈的尊崇，更好厚植和激發人們的愛國情懷。



二是涉及面廣。中國人民抗日戰爭勝利是全體中華兒女勠力同心、以弱勝強的雄渾史詩。各地區各部門也將按照黨中央統一部署舉行相關紀念活動，抗戰時期重要歷史事件、重要戰役發生地和重要抗日武裝力量活動地所在的省份和重點城市，將組織召開座談會、學術研討會等活動，舉辦圖片展、書畫展、文物展等展覽；港澳台同胞、海外僑胞等還將組織相關紀念活動，傳承中華民族的集體記憶。

