紀念抗戰勝利80周年　多部影視精品即將推出

中央宣傳部副部長胡和平（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，系列紀念活動將陸續展開。中央宣傳部副部長胡和平24日上午在國新辦新聞發布會上“劇透”，今年，我們將圍繞中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，創作推出一批影視劇、戲劇、音樂、舞蹈和美術作品。



胡和平說，文藝是時代前進的號角，最能代表一個時代的風貌。80年前，中國人民經過長達14年艱苦卓絕的浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利。在這一過程中，湧現了大量激發人們鬥志、提振民族精神的優秀文藝作品。其中許多文藝作品經久不衰、成為經典。比如，我們的國歌《義勇軍進行曲》就誕生於抗日烽火之中，激發起無數中華兒女奮起抵抗的鬥志；還有膾炙人口的《黃河大合唱》，也唱出了中華民族的英雄氣概和不屈精神。我們將對抗戰時期的經典文藝作品進行展播展映，讓人們重溫那段血與火的歷史。



胡和平表示，今年，我們還將圍繞中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，創作推出一批影視劇、戲劇、音樂、舞蹈和美術作品。在影視劇方面，將推出反映14年抗戰艱辛歷程的電影《山河為證》、展現中國漁民英雄壯舉的電影《東極島》等，創作播出電視劇《我們的河山》、紀錄片《勝利1945》等。在舞台藝術方面，創排京劇《野火春風鬥古城》、話劇《尋找杜立特》等，還要舉行優秀舞台藝術作品的展演。在出版物方面，將推出《抗戰旗幟毛澤東》《新編第二次世界大戰史》等著作，廣泛開展主題閱讀活動。