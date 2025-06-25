九三閱兵將邀國民黨抗日老兵觀禮

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。9月3日，將在首都天安門廣場舉行盛大閱兵式。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將檢閱部隊。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵6月24日在國新辦舉行的新聞發布會上介紹，中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要作用，這次閱兵我們將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。



吳澤棵說，抗戰老兵是國家的英雄、是民族的脊梁、是勝利的見證。80多年前，這些抗戰老兵在危難之際挺身而出，為民族而戰、為祖國而戰、為尊嚴而戰，捍衛了祖國的大好河山。他們浴血奮戰的壯志豪情、抵禦外侮的頑強鬥志、犧牲奉獻的崇高品質，值得我們永遠敬仰。



吳澤棵表示，2015年，紀念抗戰勝利70周年閱兵安排了由300多名抗戰老兵組成的方隊，作為第一方陣接受檢閱，包含有抗戰老兵、支前模範代表以及英烈子女代表等，也組織了國民黨抗日老兵一同參閱，體現了對英雄前輩的崇高敬意，體現了全民族抗戰的偉大精神。他們經過天安門時，留下了一個個感人至深的經典瞬間，感動了全國各族人民，也感動了全世界。



“10年過去了，目前健在的這些抗戰老兵大多已年近百歲，這些老兵是歷史的親歷者、見證者，是中華民族的瑰寶。”吳澤棵說，這次閱兵，我們綜合考慮身體狀況等因素，不再組織抗戰老兵方隊參閱，而是安排參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方支前模範代表和抗戰烈士親屬代表到天安門現場觀禮，表達對老英雄的崇高敬意。中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要作用，這次閱兵我們將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。

