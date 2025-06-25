今年閱兵將展示哪些新型武器裝備？官方回應

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月24日就中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總體安排舉行新聞發布會。據介紹，9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。



今年閱兵將展示哪些新型武器裝備？閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，這次閱兵，受閱的武器裝備全部為國產現役主戰裝備，是我軍體系作戰能力、新域新質戰力、戰略威懾實力的集中展示，是我國武器裝備自主創新能力的集中體現。主要有幾個特點：



第一個特點是，成體系。參閱的所有武器裝備都是從各軍兵種作戰部隊遴選抽組，既有一部分戰略打擊力量，也有一部分戰役戰術先進裝備，還有一些與未來戰爭形態相匹配的新質力量。



第二個特點是，要素全。基本涵蓋了指揮控制、偵察預警、防空反導、火力打擊、綜合保障等各類型力量。



第三個特點是，實戰化。按照作戰群隊編組受閱，體現了信息主導、體系支撐、精兵作戰、聯合制勝的特點。可以說，這些武器裝備打擊精度更高、戰場適應性更強、作戰效能更大。



吳澤棵表示，抗日戰爭中，我軍的武器裝備都非常簡陋，大多是土槍土炮、大刀長矛，憑著“沒有槍、沒有炮，敵人給我們造”的戰鬥精神，英勇抗擊了日本侵略者，創造了許多以劣勝優、以弱勝強的輝煌戰績，但武器裝備的落後也讓我們付出了巨大代價。這些年，我們相繼攻克了一大批高精尖技術，研製出一大批先進武器裝備，開創了武器裝備建設新局面，新型航母、驅逐艦、隱身戰機、無人機、戰略導彈等國之重器相繼加速列裝部隊，我軍武器裝備建設實現跨越式發展、取得歷史性成就，有力支撐戰鬥力大幅躍升，也讓我軍能打仗、打勝仗有了更充足的底氣。